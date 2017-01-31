Пушилин сообщил о продолжении вооруженных провокаций ВСУ под Авдеевкой

Провокации Вооруженных сил Украины под Авдеевкой до сих пор продолжаются, «режим тишины», о котором сообщили президенту страны Петру Порошенко в командовании, не соблюдается. Такое заявление сделал официальный представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

- В результате последних действий Порошенко у нас очень много инфраструктурных объектов разрушено — это и школы, и детсады, больницы. У нас есть погибшие и раненые среди гражданского населения. К тому же боевые действия на настоящий момент еще не окончены, то есть провокации со стороны ВСУ еще продолжаются, — рассказал Пушилин РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли две попытки прорыва обороны ополчения в районе Авдеевки, обе атаки были отбиты с большими потерями для украинской стороны.

Российская сторона заявила, что располагает доказательством того, что инициаторами атак стали так называемые националистические батальоны, а ВСУ их действия не поддержали.

Представители ополчения также заявили, что новый виток напряженности спровоцировали бойцы «Азова».

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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