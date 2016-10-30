Пушилин пообещал украинским военным преступникам «Донецкий Нюрнберг»

Выступая на открытии выставки «Советский Нюрнберг», посвященной судам над нацистскими преступниками, полномочный представитель ДНР в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Денис Пушилин заявил, что в республике продолжается сбор материалов для будущих процессов над украинскими силовиками, виновными в преступлениях в Донбассе.

- Подобные выставки символичны, это демонстрация того, что наказание последует для преступников. Мы видим это в свете обстрелов со стороны Украины, и у нас появляется надежда, что возмездие наступит. Говорить, что война окончена, еще рано, но все материалы к тем судебным заседаниям мы уже собираем, — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

По словам председателя Народного собрания ДНР, преступления против человечности не имеют срока давности.

- Эти преступления не имеют срока давности. На последней видеоконференции Кучма заявил, что «Нюрнберг» все рассудит. Только представления о преступниках у нас разное, — заявил Пушилин.