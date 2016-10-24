Пушилин обвинил Киев в срыве обмена пленными по формуле «всех на всех»

Выступая на «круглом столе», посвященном обсуждению итогов совещания лидеров «нормандской четверки», полпред ДНР в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Денис Пушилин заявил, что в настоящее время осуществить обмен пленными по формуле «всех на всех» не представляется возможным по вине Киева.

- Практически достигнутые ранее договоренности между Донбассом и Киевом об обмене пленными «всех на всех» - 618 человек должны вернуться в ДНР и ЛНР - реализовать по вине украинской стороны пока невозможно. Подтверждением этому является то, что заседание гуманитарной подгруппы в Минске пришлось перенести с 26 октября на 9 ноября, - цитирует Пушилина ТАСС.

Полпред ДНР подчеркнул, что «первоначально ДНР и ЛНР были оптимистично настроены, так как украинская сторона демонстрировала желание этот проект осуществить», однако прошло немного времени, и сейчас такого желание с украинской стороны не наблюдается.