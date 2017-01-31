Пушилин назвал требование Порошенко созвать Контактную группу «пиаром на крови»

Требование президента Украины Петра Порошенко в срочном порядке провести видеоконференцию с участием всех членов Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе является не чем иным, как «пиаром на крови». Такое заявление сделал глава делегации ДНР на мирных переговорах, председатель Народного Совета Денис Пушилин.

«Действия ВСУ и украинского президента – хорошо срежиссированная акция, призванная обратить внимание мира на Украину. По сути, это пиар на крови. Почти неделю Вооруженные силы Украины провоцируют жестокие боестолкновения по всей линии фронта, используя при этом танки и тяжелую артиллерию. Уверен, что верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины осведомлен о действиях собственной армии и лично отдает приказы. Однако, ссылаясь на обеспокоенность ситуацией в Авдеевке, Петр Порошенко требует созвать срочную видеоконференцию, прекрасно зная, что уже завтра состоится очная встреча переговорщиков в Минске», — цитирует текст заявления Пушилина Донецкое агентство новостей.

Глава делегации ДНР на переговорах в Минске отметил, что Порошенко демонстративно прервал свой визит в ФРГ, хотя напряженная обстановка в районе Авдеевки и регулярные провокации со стороны ВСУ не редкость, а украинский лидер решил обратить на это внимание только сейчас.

Ранее немецкие СМИ обратили внимание на то, что украинский лидер вернулся из Берлина на родину сразу после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая перед началом переговоров с Порошенко заявила журналистам, что крайне обеспокоена обострением ситуации в Донбассе.

В командовании ДНР же сообщили, что Вооруженные силы Украины понесли большие потери в районе Авдеевки в результате минометного удара, нанесенного одним из подразделений ВСУ по своим же.