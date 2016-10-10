Пункт российско-белорусской границы закрылся для иностранных граждан

Пункт пограничного пропуска «Красная Горка», расположенный на трассе М1/Е30 Минск – Смоленск – Москва, временно не будет пропускать граждан всех государств, кроме представителей России и Белоруссии. Такое заявление сделала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По словам Тюриной, на совещании в Министерстве культуры РФ представители пограничной службы ФСБ было объявлено, что «Красная горка» рассчитана исключительно на проезд белорусов и россиян, так как они являются жителями стран, входящих в союзное государство.

- Иностранцы должны въезжать в Россию, как пояснили пограничники, через другие пункты пропуска – на границе России с Украиной и Прибалтикой. Более того, если иностранец, посетив Минск, решит вылететь самолетом в Россию, он также нарушает закон, — цитируют Тюрину «Известия».

Вместе с тем пресс-секретарь РСТ сказала, что представители туристической отрасли предложат погранслужбе временно разрешить возить зарубежных путешественников через данный пункт, пока не будет налажен другой маршрут.

Новости по теме
Теги:
Места: СНГ
Следующая новость Минобороны РФ назвало заявление британского министра по Сирии «невразумительным»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО