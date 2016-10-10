Пункт российско-белорусской границы закрылся для иностранных граждан

Пункт пограничного пропуска «Красная Горка», расположенный на трассе М1/Е30 Минск – Смоленск – Москва, временно не будет пропускать граждан всех государств, кроме представителей России и Белоруссии. Такое заявление сделала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По словам Тюриной, на совещании в Министерстве культуры РФ представители пограничной службы ФСБ было объявлено, что «Красная горка» рассчитана исключительно на проезд белорусов и россиян, так как они являются жителями стран, входящих в союзное государство.

- Иностранцы должны въезжать в Россию, как пояснили пограничники, через другие пункты пропуска – на границе России с Украиной и Прибалтикой. Более того, если иностранец, посетив Минск, решит вылететь самолетом в Россию, он также нарушает закон, — цитируют Тюрину «Известия».

Вместе с тем пресс-секретарь РСТ сказала, что представители туристической отрасли предложат погранслужбе временно разрешить возить зарубежных путешественников через данный пункт, пока не будет налажен другой маршрут.