Puma выпустит обувь с Винни-Пухом и «Ну, Погоди!»

Компания Puma выпустит в продажу коллекцию спортивной обуви с изображением героев мультфильмов киностудии «Союзмультфильм».

По словам PR-директора «Союзмультфильма» Анны Усачевой, это первый в истории компании Puma опыт такого сотрудничества на российском рынке.

«Нам очень приятно, что партнером стали именно мы. Безусловно, это знаковое событие для индустрии моды», - сказала Усачева.

Все российские «модники» смогут приобрести кроссовки новой серии с изображениями Волка и Зайца из «Ну, погоди!», а также Винни-Пуха, Пятачка и других героев любимых россиянами мультфильмов, сообщает ТАСС.