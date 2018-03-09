Puma выпустит обувь с Винни-Пухом и «Ну, Погоди!»
Компания Puma выпустит в продажу коллекцию спортивной обуви с изображением героев мультфильмов киностудии «Союзмультфильм».
По словам PR-директора «Союзмультфильма» Анны Усачевой, это первый в истории компании Puma опыт такого сотрудничества на российском рынке.
«Нам очень приятно, что партнером стали именно мы. Безусловно, это знаковое событие для индустрии моды», - сказала Усачева.
Все российские «модники» смогут приобрести кроссовки новой серии с изображениями Волка и Зайца из «Ну, погоди!», а также Винни-Пуха, Пятачка и других героев любимых россиянами мультфильмов, сообщает ТАСС.
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