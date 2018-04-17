Puma посвятила кроссовки ежу Сонику
Компания Puma представила новые кроссовки, созданные в стиле популярного игрового персонажа.
Дизайн новых кроссовок разработан в коллаборации с Sega. Он представляет собой маскота японской компании — ежа Соника.
В оформлении обуви использованы синий и красно-белый цвета, символизирующие популярного ежа.
Выход кроссовок запланирован на июнь 2018 года, сообщает «Лайф».
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