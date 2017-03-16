В Пулково задержали лягушек без документов
Сотрудники петербургского аэропорта Пулково задержали контейнеры, прибывшие из Германии, в которых находились 24 лягушки.
В Россельхознадзоре отметили, что пластиковые емкости, где находились земноводные, не были приспособлены для их транспортировки и больше напоминали пищевые контейнеры.
В ходе проверки было установлено, что лягушки ввозились в Россию в личных целях. При этом необходимые ветеринарные документы отсутствовали сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
В ведомстве добавили, что живность находится на изолированном содержании до принятия решения. Кому принадлежит живой груз, в Россельхознадзоре не уточнили.
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