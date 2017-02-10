«Пулково» в Санкт-Петербурге стал лучшим среди крупнейших аэропортов РФ
Международный аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге стал лучшим среди крупнейших аэропортов России.
Первенство досталось «Пулково» на основании отзывов путешественников, которые голосовали за лучшие, по их мнению, аэропорты. В итоге Пулково стал победителем третьей национальной премии «Воздушные Ворота России».
Оценка осуществлялась по таким критериям, как качество обслуживания пассажиров и авиакомпаний, операционные показатели, транспортная безопасность, неавиационная деятельность аэропортов и другие, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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