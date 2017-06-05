В Пулково перехватили посылку с гранатами

Сотрудники службы безопасности петербургского аэропорта Пулково обнаружили посылку с боеприпасами для гранатомета.

Посылка была отправлена из Санкт-Петербурга в США. Металлические изделия, похожие на гранаты для подствольного гранатомета обнаружили в ней с помощью специального досмотрового оборудования.

В аэропорт были вызваны саперы, которые забрали боеприпасы для последующего уничтожения, рассказали «Газете.ру» в пресс-службе Почты России. Данные об отправителе посылки переданы в правоохранительные органы.