В Пулково перехватили посылку с гранатами
Сотрудники службы безопасности петербургского аэропорта Пулково обнаружили посылку с боеприпасами для гранатомета.
Посылка была отправлена из Санкт-Петербурга в США. Металлические изделия, похожие на гранаты для подствольного гранатомета обнаружили в ней с помощью специального досмотрового оборудования.
В аэропорт были вызваны саперы, которые забрали боеприпасы для последующего уничтожения, рассказали «Газете.ру» в пресс-службе Почты России. Данные об отправителе посылки переданы в правоохранительные органы.
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