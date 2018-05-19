В «Пулково» пассажира сняли с рейса за брань в самолете

Пьяного авиадебошира, который нецензурно выражался и пытался сорвать погоны с полицейского, сняли с рейса Санкт-Петербург-Астана в «Пулково».

«Мужчина был снят с рейса. При доставлении в дежурную часть он размахивал руками, пытался оторвать погоны на форменном обмундировании сотрудника полиции», - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Мужчину поместили в камеру содержания задержанных лиц. От прохождения медицинского освидетельствования он оказался.

Как сообщает РИА «Новости», перед взлетом самолета 51-летний россиянин вел себя агрессивно, грубил, выражался нецензурной бранью. В отношении задержанного завели уголовное дело об административном правонарушении по статьям «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство».

В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин принял закон, позволяющий авиакомпаниям составлять «черные списки» дебоширов и впоследствии отказывать им в перевозке.

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