Пугачева спокойно отреагировала на требование отстранить ее от телеэфиров

Народная артистка СССР Алла Пугачева спокойно отреагировала на призывы запретить ей выступать в телевизионных эфирах.

«Пожалуйста, не волнуйтесь. Не надо собирать никакие подписи за Пугачеву, ведь самое смешное желание – это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то нет. Живем дальше. Радостно и весело», – цитирует телерадиокомпания «Звезда» текст видеообращения Пугачевой к своим поклонникам в социальной сети Instagram.

Ранее в Сети была опубликована петиция с требованием перестать заполнять новогодний эфир передачами с Аллой Пугачевой. Свои подписи под этой электронной инициативой поставили более 100 тысяч пользователей.

Фанаты певицы в ответ на это запустили флешмоб с хештегом #мызапугачеву.