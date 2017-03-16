Пугачева резко высказалась об участии Самойловой в «Евровидении»
Певица Алла Пугачева прокомментировала участие российской певицы Юлии Самойловой, прикованной к инвалидной коляске, в международном конкурсе «Евровидение», который состоится весной в Киеве.
По ее словам, нужно забыть все распри, когда «поет человек с ограниченными возможностями».
Пугачева также отметила, что никакой провокации в выборе певицы-инвалида нет, добавив, что артисты не должны страдать из-за геополитической ситуации.
В мае 2016 года первое место на конкурсе «Евровидение» заняла украинская исполнительница Джамала, второе - певица из Австралии Дэми Им, а третье место досталось россиянину Сергею Лазареву, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на портал woman.ru.
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