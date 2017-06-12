В Пуэрто-Рико голосуют за вхождение в состав США

В Пуэрто-Рико проходит референдум по вопросу вхождения в состав США на правах штата.

Согласно данным зарубежных СМИ, свое мнение выразили пока только около четверти избирателей. Из них примерно 500 тысяч проголосовали за то, чтобы стать частью США, передает «Интерфакс». Против этого высказались около 6,7 тысячи человек, еще порядка семи с половиной тысяч выступают за свободную ассоциацию со Штатами.

Губернатор Пуэрто-Рико заявил о намерении сформировать комиссию, которой надлежит решить вопрос о статусе страны.

В настоящее время Пуэрто-Рико является зависимой от США территорией, на которую распространяется власть американского конгресса. Однако прав штата она не имеет.