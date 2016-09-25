Пучков подверг критике работу Авиалесоохраны

Глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил, что сотрудники Авиалесоохраны плохо работают. - Они (Авиалесоохрана) свернули свою работу и уже готовятся к весне. Разворачивайте их обратно. Пусть работают, - цитирует его «Интерфакс». В свою очередь замруководителя Авиалесоохраны Андрей Жилин пояснил министру, что от регионов не поступали заявки о привлечении сил ведомства. - Хорошая у вас работа - ждать заявки. Я вам даю такую заявку. Направляйте туда силы, - сказал Пучков. Авиалесоохрана подчиняется Рослесхозу.