Пучков подверг критике работу Авиалесоохраны
Глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил, что сотрудники Авиалесоохраны плохо работают. - Они (Авиалесоохрана) свернули свою работу и уже готовятся к весне. Разворачивайте их обратно. Пусть работают, - цитирует его «Интерфакс». В свою очередь замруководителя Авиалесоохраны Андрей Жилин пояснил министру, что от регионов не поступали заявки о привлечении сил ведомства. - Хорошая у вас работа - ждать заявки. Я вам даю такую заявку. Направляйте туда силы, - сказал Пучков. Авиалесоохрана подчиняется Рослесхозу.
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