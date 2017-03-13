Птицы становятся эгоистами во время стрессовых ситуаций
В стрессовой ситуации поведение птиц меняется, и они становятся эгоистами. Научные сотрудники из Австрии и Польши провели эксперимент с участием люрика, или малой гагарки.
Исследователи из Венского университета ветеринарной медицины и Гданьского университета вводили взрослым птицам и птенцам гормон кортикостерон, периодически брали у них анализы и следили за поведением, - сообщает «Экономика сегодня».
В обоих случаях птицы больше ели: птенцы просили много корма, а их родители под действием стресса реже кормили их, съедая все самостоятельно. Ученые объясняют это инстинктом самосохранения, который свойствен всем животным, в отличие от людей, которые осознают свою ответственность за детей.
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