Птицы атаковали самолет в Симферополе
Стая птиц атаковала самолет «Уральских авиалиний» в аэропорту Симферополя.
Как уточняется в материале, пернатые столкнулись с лайнером уже после приземления. В результате инцидента, произошедшего на посадочной полосе, у самолета, который должен был затем вылететь в Екатеринбург, оказался поврежден носовой обтекатель.
Из-за ремонтных работ вылет рейса пришлось задержать на 12 часов, сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость Банк «Югра» на грани лишения лицензии
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии