Птицы атаковали самолет в Симферополе

Стая птиц атаковала самолет «Уральских авиалиний» в аэропорту Симферополя.

Как уточняется в материале, пернатые столкнулись с лайнером уже после приземления. В результате инцидента, произошедшего на посадочной полосе, у самолета, который должен был затем вылететь в Екатеринбург, оказался поврежден носовой обтекатель.

Из-за ремонтных работ вылет рейса пришлось задержать на 12 часов, сообщает «Экономика сегодня».