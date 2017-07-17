Птицы атаковали самолет в Симферополе

Стая птиц атаковала самолет «Уральских авиалиний» в аэропорту Симферополя.

Как уточняется в материале, пернатые столкнулись с лайнером уже после приземления. В результате инцидента, произошедшего на посадочной полосе, у самолета, который должен был затем вылететь в Екатеринбург, оказался поврежден носовой обтекатель.

Из-за ремонтных работ вылет рейса пришлось задержать на 12 часов, сообщает «Экономика сегодня».

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