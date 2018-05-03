Птица уничтожила российский истребитель Су-30СМ в Сирии
Российский истребитель Су-30СМ, потерпевший крушение в Средиземном море, выполнял полет в простых метеоусловиях.
«Погодные условия были благоприятными», - сказал источник «Интерфакса», комментируя версию о том, что военный самолет упал из-за сложных метеоусловий.
В настоящее время в Минобороны РФ предполагают, что причиной крушения истребителя стало попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было.
3 мая в Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ, оба летчика погибли. Инцидент произошел, когда самолет набирал высоту после взлета с российской авиабазы «Хмеймим».
Следующая новость Роскомнадзор заблокировал 50 анонимайзеров и VPN-сервисов
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии