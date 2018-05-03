Птица уничтожила российский истребитель Су-30СМ в Сирии

Российский истребитель Су-30СМ, потерпевший крушение в Средиземном море, выполнял полет в простых метеоусловиях.

«Погодные условия были благоприятными», - сказал источник «Интерфакса», комментируя версию о том, что военный самолет упал из-за сложных метеоусловий.

В настоящее время в Минобороны РФ предполагают, что причиной крушения истребителя стало попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было.

3 мая в Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ, оба летчика погибли. Инцидент произошел, когда самолет набирал высоту после взлета с российской авиабазы «Хмеймим».