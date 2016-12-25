Птица могла стать причиной крушения самолета Минобороны РФ

Кроме того, не исключается и вероятность критической технической неисправности при наборе высоты, сообщил неназванный источник «Интерфакса».

В результате крушения самолета ТУ-154 погибли 93 человека, среди которых журналисты «Первого канала», «НТВ» и телеканала «Звезда». Кроме того, на борту находились музыканты ансамбля имени Александрова, которые должны были выступить на авиабазе Хмеймим с новогодним концертом для военнослужащих РФ.

Полный список пассажиров Ту-154 опубликован на сайте Минобороны. Согласно документу, на борту находилась Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. В списках пассажиров также указаны имена руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, а также начальника управления культуры Минобороны Антона Губанкова.

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Места: Россия
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