Птичий грипп убил в Московской области уже 11 тысяч кур
Эпидемия смертоносной для пернатых болезни началась 27 февраля в государственном птицеводческом хозяйстве «Смена» в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. За последние четыре дня от гриппа погибли более одиннадцати тысяч кур.
На территории предприятия «Смена», где расположены 11 птичников, введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на подмосковный телеканал «360».
С 14 февраля Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз живой птицы и яиц из ряда регионов Италии, Греции и Польши, где были выявлены вспышки птичьего гриппа.
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