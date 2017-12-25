Псковские волки, лисы и лесные собаки получат прививки
В Псковской области с 2018 года возобновится иммунизация диких животных от бешенства, в число которых попали волки, лисы и енотовидные собаки.
Вакцины от особо опасного заболевания - более 1,1 млн доз - уже поступили в регион. На их покупку было затрачено более 23 млн рублей.
Прививаться будут не только дикие животные, но и животные в частных территориальных зоопарках и приютах.
Распространение вакцины будет осуществляться с помощью государственных ветеринарных учреждений области, а также физических и юридических лиц, связанных с добычей охотничьих ресурсов, передает «Псковская лента новостей».
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