Псков и Петербург связали скоростной «Ласточкой»
Утром 4 августа из Санкт-Петербурга в Псков направился первый скоростной поезд «Ласточка».
Поезд выехал с Балтийского вокзала в 6:55 и уже в 10:25 прибыл в Псков. На пути предусмотрены остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные.
Время движения «Ласточки» составляет 3 часа 30 минут, передает «Интерфакс». Поезд будет осуществлять пассажироперевозки ежедневно.
Ранее добраться из Петербурга в Псков можно было лишь один раз в неделю на пассажирском поезде. Время в пути составляло 4 часа 20 минут.
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