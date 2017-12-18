Психопат на УАЗе протаранил кинотеатр в Екатеринбурге
Кинотеатр «Космос», расположенный в центре Екатеринбурга, протаранил автомобиль УАЗ, который устроил в здании пожар.
Суд признал 38-летнего Дениса Мурашова виновным в поджоге. Также выяснилось, что он страдает хроническим психическим расстройством, и представляет особую опасность для граждан.
Сам виновник аварии получил ожоги, сейчас он направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу Екатеринбурга.
По предварительной версии, причиной тарана стал прокат картины Алексея Учителя «Матильда», передает РИА Новости.
Следующая новость Новогодний стол обойдется подмосковной семье в 5 тысяч
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии