Психопат на УАЗе протаранил кинотеатр в Екатеринбурге

Кинотеатр «Космос», расположенный в центре Екатеринбурга, протаранил автомобиль УАЗ, который устроил в здании пожар.

Суд признал 38-летнего Дениса Мурашова виновным в поджоге. Также выяснилось, что он страдает хроническим психическим расстройством, и представляет особую опасность для граждан.

Сам виновник аварии получил ожоги, сейчас он направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу Екатеринбурга.

По предварительной версии, причиной тарана стал прокат картины Алексея Учителя «Матильда», передает РИА Новости.