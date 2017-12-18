Психопат на УАЗе протаранил кинотеатр в Екатеринбурге

Кинотеатр «Космос», расположенный в центре Екатеринбурга, протаранил автомобиль УАЗ, который устроил в здании пожар.

Суд признал 38-летнего Дениса Мурашова виновным в поджоге. Также выяснилось, что он страдает хроническим психическим расстройством, и представляет особую опасность для граждан.

Сам виновник аварии получил ожоги, сейчас он направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу Екатеринбурга.

По предварительной версии, причиной тарана стал прокат картины Алексея Учителя «Матильда», передает РИА Новости.

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