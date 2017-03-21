Психологи обнаружили причину популярности песни «Тает лед» группы «Грибы»

Клип с песней «Тает лед» в исполнении группы «Грибы» собрал в интернете более 20 миллионов просмотров не случайно, а потому что подобранный музыкантами звуковой ряд оказывает на слушателей медитативное воздействие.

Такое убеждение в беседе с «Лайф» высказала психотерапевт, клинический психолог Ирина Смолярчук.

- Мои знакомые, которые слушали песню, осознают сомнительность самого произведения, но эта мелодия, звук их как-то «цепляет» — я цитирую этих людей, вполне достойных и образованных. Это бесконечно повторяющиеся звуки в одной модуляции — это делается для того, чтобы у людей происходила внутренняя медитация, когда происходит некое успокоение, уравновешивание психики, — отметила Смолярчук.

По мнению специалиста, песня содержит призывы к отходу от реальности, к употреблению психотропных препаратов.

- Они поют «Теперь нас никто не найдет» — думаю, это история про выход из реальности, пропаганда состояния после употребления каких-то веществ, — отметила психотерапевт, подчеркнув, что песня группы «Грибы» при всех своих минусах помогает успокоить нервную систему.