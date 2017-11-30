Психологи назвали причину прекращения романтических отношений

Ученые выяснили, что мужчины и женщины прекращают отношения из-за страха того, что романтика рано или поздно закончится.

Ученые из Университета Сан-Раффаэле провели эксперимент: они предлагали людям, состоящим в близких отношениях, подумать, как они расстанутся с партнером. Если им говорили, что у пары невысокие шансы сохраниться, то положительные эмоции друг к другу у людей слабели, сообщает портал «Наука и жизнь».

Дальнейшее поведение партнеров зависело в больше степени от того, какие именно шансы на расставание им сообщали: если вероятность разойтись была высокой, то чувства слабели сильнее, чем когда шансы на расставание были средними или низкими.

Психологи сделали вывод, что если люди желают наслаждаться романтическими отношениями как можно дольше, не нужно изводить себя страхом из-за их возможного завершения.