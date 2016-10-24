Психологи нашли причину человеческой жестокости
Испанские психологи провели исследование и в результате сделали вывод, что склонность к насилию формировалась у человека на генетическом уровне в продолжение тысяч лет. Выяснилось, что человек более склонен к убийству особей своего вида, чем все прочие млекопитающие.
Понять основания жестокости ранее пытались многие философы. Одни, как, например, Жан-Жак Руссо, полагали, что основание войн и конфликтов — развитие цивилизации, другие усматривали корень проблемы в порочной природе человека, сообщает «Народные Новости».
Ученые из Мадридского университета рассмотрели смертность 137 семейств млекопитающих и провели исследования более 4 млн случаев смерти древних людей и животных. Оказалось, что по сравнению с другими представителями млекопитающих человек в шесть раз более жесток. Это позволяет сделать вывод, что насилие у человека в генах.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии