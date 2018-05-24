Психолог успокоит выпускников перед началом ЕГЭ
Специалист проведет 25 мая онлайн-консультацию на странице официального сообщества Минобрнауки во «ВКонтакте», посвященного единому госэкзамену.
Психолог расскажет школьникам как справиться с волнением, настроить себя на положительный результат и смягчить стресс.
В ведомстве отметили, что советы выпускникам будет давать доктор психологических наук, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Ольга Хухлаева, на счету которой более полутора десятка работ по психологии для школьников, передает РИА «Новости».
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