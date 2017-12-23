Психолог «Дома-2» выдвинут на выборы президента от партии «Социальная защита»

Партия «Социальной защиты» выдвинула эксперта в области социальной психологии Михаила Козлова в качестве кандидата на пост главы государства.

Он сообщил «РИА Новости»: «Сегодня съезд партии «Социальной защиты» выдвинул меня кандидатом в президенты. Сегодня был внеочередной съезд, ЦИК присутствовал там, я выступал там, так что я не сдаюсь».

Козлов объявил, что добьется успеха, не потратив ни копейки на избирательную кампанию. Ранее он сообщал, что пойдет на выборы под лозунгом «Кредитная амнистия 70 миллионам россиян».

Михаил Козлов принимал участие в программах «Пусть говорят», «Прямой эфир», выступал ведущим психологом на проектах «Дом-2» и «Каникулы в Мексике».