Психиатр в Подмосковье за взятки «лечил» здоровых людей

Врач психиатрической больницы № 8 в подмосковном Орехово-Зуеве за деньги помещал в стационар здоровых людей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следователей, 26 января 2017 года на прием к врачу-психиатру пришла 23-летняя девушка, которая предложила ему 20 тысяч рублей за то, чтобы он поместил в стационар ее мать без законных оснований.

Медик, который, как оказалось, ранее уже был судим, согласился, предоставив девушке номер своей карты для перечисления взятки.

Кроме того, следователи выявили еще два эпизода такого же нарушения. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки за незаконные действия», сообщает «360».