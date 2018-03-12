Псих поджег стену приемной ФСБ в Москве
Психически больной житель Астраханской области поджег стену приемной ФСБ на Кузнецком мосту в Москве. Инцидент произошел днем 11 марта.
Пожилой мужчина с плакатом в руках подошел к приемной ФСБ, облил вход горючей жидкостью и поджег.
На место происшествия был вызван наряд полиции. На мужчину составили административный протокол о мелком хулиганстве и госпитализировали в психиатрическую клинику.
В ноябре 2015 года художник-акционист Петр Павленский поджег входную дверь здания ФСБ на Лубянской площади, за что был оштрафован на 1 миллион рублей, сообщает «РИА Новости».
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