Прыгнувшая под поезд метро москвичка скончалась в больнице

В больнице умерла женщина, которая накануне прыгнула под поезд в московском метро с ребенком на руках.

Инцидент произошел 28 января на станции метро "Молодежная" в Москве. Девочка находится в тяжелом состоянии, ее мать погибла. Пострадавшая с ребенком были доставлены в больницу на вертолете, им была оказана срочная медицинская помощь, сообщает "Коммерсантъ".

Следователи возбудили дело о покушении на убийство малолетнего ребенка. Мотивы поступка женщины не уточняются.