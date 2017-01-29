Прыгнувшая под поезд метро москвичка скончалась в больнице
В больнице умерла женщина, которая накануне прыгнула под поезд в московском метро с ребенком на руках.
Инцидент произошел 28 января на станции метро "Молодежная" в Москве. Девочка находится в тяжелом состоянии, ее мать погибла. Пострадавшая с ребенком были доставлены в больницу на вертолете, им была оказана срочная медицинская помощь, сообщает "Коммерсантъ".
Следователи возбудили дело о покушении на убийство малолетнего ребенка. Мотивы поступка женщины не уточняются.
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