Проводка в «Зимней вишне» была проложена с нарушениями
При осмотре кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» следователи обнаружили нарушения монтажа электропроводки.
«Кабели высокого напряжения в нарушение всех правил проложены транзитом через зал батутного центра», цитирует Ura.ru следственной группы СКР. Отмечается, что в непосредственной близости от этих проводов находились легковоспламеняющиеся материалы.
По одной из версий, причиной пожара в торговом центре, унесший 64 жизни, начался с короткого замыкания в проводке.
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