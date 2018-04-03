Проводка в «Зимней вишне» была проложена с нарушениями

При осмотре кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» следователи обнаружили нарушения монтажа электропроводки.

«Кабели высокого напряжения в нарушение всех правил проложены транзитом через зал батутного центра», цитирует Ura.ru следственной группы СКР. Отмечается, что в непосредственной близости от этих проводов находились легковоспламеняющиеся материалы.

По одной из версий, причиной пожара в торговом центре, унесший 64 жизни, начался с короткого замыкания в проводке.