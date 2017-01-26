ФСБ проводит операцию в Крыму по выявлению активистов группировки «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники ФСБ по Республике Крым проводят спецоперацию в Бахчисарае по выявлению активистов экстремистской группировки «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ), сообщил председатель Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.
По его словам, спецслужбы неоднократно предупреждали крымчан о том, что экстремисты будут использовать все возможности для проникновения в Крым.
Смирнов отметил, что пока нет информации о задержаниях в ходе операции. Об этом сообщает ТАСС.
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