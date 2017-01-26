ФСБ проводит операцию в Крыму по выявлению активистов группировки «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники ФСБ по Республике Крым проводят спецоперацию в Бахчисарае по выявлению активистов экстремистской группировки «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ), сообщил председатель Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

По его словам, спецслужбы неоднократно предупреждали крымчан о том, что экстремисты будут использовать все возможности для проникновения в Крым.

Смирнов отметил, что пока нет информации о задержаниях в ходе операции. Об этом сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, Крым
События: терроризм
Организации: ФСБ
Следующая новость Россияне сомневаются в улучшении отношений с США при Трампе

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО