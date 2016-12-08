ФСБ проводит обыски в Главном антикоррупционном главке МВД

В Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД РФ сотрудники ФСБ проводится обыск.

Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства не уточнил причину проверки в антикоррупционном главке.

В сентябре ФСБ задержала заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки в семь миллионов рублей. При обыске у полковника изъяли 120 миллионов долларов и два миллиона евро наличными.