СК проверяет информацию об избиении девочки на крыше школы в Приморском крае

В Приморском крае начата проверка информации об избиении девочки на крыше одной из школ пгт Лучегорска.

На сайте регионального СУ СК говорится: «По сообщению в СМИ указанной информации следственное управление СК России по Приморскому краю проводит доследственную проверку в порядке ст. 144, ст. 145 УПК России».

В настоящее время устанавливаются личности несовершеннолетних и детали случившегося.

Ранее СМИ распространили видео, где одна школьница схватила другую за волосы и пробежала с ней по крыше школы, после чего нанесла ей несколько ударов ладонями.