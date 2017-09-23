СК проверяет информацию об избиении девочки на крыше школы в Приморском крае
В Приморском крае начата проверка информации об избиении девочки на крыше одной из школ пгт Лучегорска.
На сайте регионального СУ СК говорится: «По сообщению в СМИ указанной информации следственное управление СК России по Приморскому краю проводит доследственную проверку в порядке ст. 144, ст. 145 УПК России».
В настоящее время устанавливаются личности несовершеннолетних и детали случившегося.
Ранее СМИ распространили видео, где одна школьница схватила другую за волосы и пробежала с ней по крыше школы, после чего нанесла ей несколько ударов ладонями.
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