Проверка сил ПВО проходит в семи странах СНГ

В воздушном пространстве России, Белоруссии, Казахстана и Армении проходит проверка сил противовоздушной обороны. В маневрах принимают участие около ста самолетов.

– Тренировка началась с обнаружения дежурными по ПВО силами в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах контрольных целей условного воздушного противника, роль которых выполняют стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также бомбардировщики Ту-22М3 Дальней авиации ВКС России, – сообщили в Минобороны России. Участники учений намерены отработать действия в случае нарушения границ СНГ, в чрезвычайных ситуациях и при оказании помощи, сообщает ТАСС.

В учения вовлечены более 130 командных пунктов. Маневры отрабатывают, как бомбардировщики и истребители, так и вертолеты.

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