Суд проверит возмутившее Путина обвинение за обращение гражданина в прокуратуру
Квалификационная коллегия судей проведет проверку решения мирового судьи, постановившего, что гражданин РФ совершил преступление, написав заявление в Липецкую областную прокуратуру, сообщили в Управлении судебного департамента в Липецкой области.
Об этом деле стало известно благодаря президенту РФ Владимиру Путину, возмутившемуся таким решением судьи. Глава государства усомнился в компетентности работников суда.
- Выясняются обстоятельства вынесения постановления по озвученному президентом делу. Будут изучены материалы дела и объяснения всех участников по делу, на основании чего будет принято окончательное решение, — рассказал председатель квалификационной коллегии судей Липецкой области Николай Захаров «РИА Новости».
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