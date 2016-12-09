Суд проверит возмутившее Путина обвинение за обращение гражданина в прокуратуру

Квалификационная коллегия судей проведет проверку решения мирового судьи, постановившего, что гражданин РФ совершил преступление, написав заявление в Липецкую областную прокуратуру, сообщили в Управлении судебного департамента в Липецкой области.

Об этом деле стало известно благодаря президенту РФ Владимиру Путину, возмутившемуся таким решением судьи. Глава государства усомнился в компетентности работников суда.

- Выясняются обстоятельства вынесения постановления по озвученному президентом делу. Будут изучены материалы дела и объяснения всех участников по делу, на основании чего будет принято окончательное решение, — рассказал председатель квалификационной коллегии судей Липецкой области Николай Захаров «РИА Новости».