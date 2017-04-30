СКР проверит сообщения о захвате 300 парковочных мест в столице
Следственный комитет России начал проверку после появившихся в СМИ публикаций о том, что одна из компаний Москвы заставляет собственников машиномест заключать с ней соглашения на невыгодных для автолюбителей условиях и при этом захватила более 300 парковочных мест в разных районах столицы.
Как сообщает Газета.ru со ссылкой на ГСУ СК по Москве, в настоящее время проводится доследственная проверка по сообщениям СМИ о противоправных действиях коммерческой организации и бездействии полиции.
В рамках проверки будет дана оценка действиям сотрудников компании и правоохранительных органов, а также вынесено процессуальное решение.
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