МИД проверит сообщения о задержании гражданина РФ с бомбой в аэропорту Египта

МИД РФ проверит информацию о задержании гражданина РФ со взрывным устройством в Египте, сообщили в генконсульстве РФ.

По словам представителя дипмиссии, генконсул находится в контакте с местными властями. Инцидент произошел в аэропорту Александрии в аэропорту «Борг эль-Араб» в Александрии.

По предварительным данным, задержанный планировал пронести взрывное устройство на борт самолета Turkish Airlines, который направлялся в Стамбул, сообщает «Интерфакс».