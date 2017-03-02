МИД проверит сообщения о задержании гражданина РФ с бомбой в аэропорту Египта
МИД РФ проверит информацию о задержании гражданина РФ со взрывным устройством в Египте, сообщили в генконсульстве РФ.
По словам представителя дипмиссии, генконсул находится в контакте с местными властями. Инцидент произошел в аэропорту Александрии в аэропорту «Борг эль-Араб» в Александрии.
По предварительным данным, задержанный планировал пронести взрывное устройство на борт самолета Turkish Airlines, который направлялся в Стамбул, сообщает «Интерфакс».
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