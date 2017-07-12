РЖД проверит россиян на ВИЧ

ОАО «Российские железные дороги» совместно с Минздравом реализует проект по информированию населения о проблеме ВИЧ.

В его рамках из Владивостока 11 июля стартовал специальный вагон, в котором граждане могут анонимно и абсолютно бесплатно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, а также получить консультацию специалистов.

Акция продлится до 20 октября. За это время вагон посетит Хабаровск, Читу, Красноярск, Пермь, Москву, Санкт-Петербург, Тверь и ряд других городов, останавливаясь в каждом на три-пять дней, сообщает «Большая Москва».

Кроме того, РЖД организует проведение обследований в медицинских пунктах на железнодорожных вокзалах.