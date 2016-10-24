ФАС проверит обоснованность установленных в России цен на iPhone 7 и iPhone 7 Plus

В течение ближайшего месяца Федеральная антимонопольная служба проведет проверку обоснованности установленных в РФ цен на смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus и в случае обнаружения нарушений даст правовую оценку действиям реселлеров.

- По завершении анализа мы дадим правовую оценку сложившейся ситуации, и в случае обнаружения нарушений может быть возбуждено отдельное антимонопольное дело или новые факты могут быть объединены в одно производство в рамках ранее возбужденного дела, — цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы ФАС.

Ранее, в начале августа антимонопольная служба уже возбудила дело против Apple, усмотрев у реселлеров признаки координации цен на территории России.

Тогда ФАС установила, что с момента начала официальных продаж смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России большинство реселлеров установили на них одинаковые цены и удерживали их в течение определенного времени.