В МВД проверили расследование Навального в отношении Медведева

МВД России провело по запросу депутата КПРФ Валерия Рашкина проверку расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева.

Копию ответа ведомства депутат опубликовал в своем Twitter. В нем сказано, что нарушений уголовного и административного законодательства в фактах из расследования фонда не установлено.

Ранее Рашкин сообщил, что получил ответ на аналогичный запрос в ФСБ. По его словам, информации в нем было «чуть менее, чем ноль».

Расследование в отношении Медведева, озаглавленное «Он вам не Димон», было опубликовано в начале марта. В конце месяца во многих российских городах прошли акции протеста против коррупции. Сам премьер назвал расследование «лживым продуктом политических проходимцев».

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Теги:
Места: Россия
Организации: МВД, КПРФ
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