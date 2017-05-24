В МВД проверили расследование Навального в отношении Медведева

МВД России провело по запросу депутата КПРФ Валерия Рашкина проверку расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева.

Копию ответа ведомства депутат опубликовал в своем Twitter. В нем сказано, что нарушений уголовного и административного законодательства в фактах из расследования фонда не установлено.

Ранее Рашкин сообщил, что получил ответ на аналогичный запрос в ФСБ. По его словам, информации в нем было «чуть менее, чем ноль».

Расследование в отношении Медведева, озаглавленное «Он вам не Димон», было опубликовано в начале марта. В конце месяца во многих российских городах прошли акции протеста против коррупции. Сам премьер назвал расследование «лживым продуктом политических проходимцев».