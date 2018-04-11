В Уфе провели срочную эвакуацию посетителей ТРЦ

Экстренное мероприятие прошло в рамках пожарно-тактических учений.

По условиям учений «возгорание» возникло на втором этаже торгового центра. С момента включения охранником пожарной сигнализации и до окончания эвакуации посетителей прошло девять минут. За это время спасатели вывели из здания свыше трех тысяч человек, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Башкортостану.

Учения в торговых центрах республики проводятся связи с недавним пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» жертвами которого стали 64 человека.