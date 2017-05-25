ФСБ провела показательные учения в крымском пансионате
Подразделения спецназначения ФСБ России завершили тренировку на территории недействующего пансионата в Евпатории.
Группа успешно освободила 20 заложников и обезвредила 20 условных террористов.
В учении приняли участие бронемашины «Фалькатус» и роботизированные комплексы, отмечает РИА Новости.
Штурм здания проводился с использованием беспарашютного десантирования с вертолета, альпинистского снаряжения. Активную огневую поддержку оказывали снайперы.
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