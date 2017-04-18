ФСБ провела обыски в секретной лаборатории Петербурга
Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели обыск в лаборатории, где, предположительно, производилось изготовление взрывных устройств.
Сами представители пока комментировать ситуацию отказались.
Обыски связаны со следственными действиями по уголовному делу о самоподрыве 17-летнего студента на Васильевском острове, сообщает РИА Новости.
По факту травм подростка при взрыве самодельного взрывного устройства следственные органы завели уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.
По последним данным, студент остается в больнице в тяжелом состоянии.
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