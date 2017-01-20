Хуг провел видеоконференцию со странами ОБСЕ на фоне разрушенной школы в Саханке
Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг прибыл в ДНР и провел совещание в режиме видеоконференции со всеми 57 странами ОБСЕ на фоне разрушенной украинскими Вооруженными силами школы в Саханке.
Переговоры Хуга с представителями ОБСЕ длились примерно около получаса, - сообщает корреспондент Донецкого агентства новостей с места события.
Кроме того, Хуг побеседовал с директором школы Оксаной Самарской, которая рассказала об обстрелах учебного заведения.
Ранее сообщалось, что село Саханка Новоазовского района на юге ДНР подверглась массированным артиллерийским и минометным обстрелам со стороны ВСУ 11 декабря 2016 года. Тогда там частично было разрушено здание школы, поврежден один жилой дом. При этом украинские обстрелы продолжились и на следующий день.
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