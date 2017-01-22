IBU проведет расследование в отношении Союза биатлонистов России

Международный союз биатлонистов (IBU) проведет официальное расследование против Союза биатлонистов России, говорится в пресс-релизе, опубликованном по итогам заседания исполкома, прошедшего в итальянском Антхольце в связи с данными второй части доклада Макларена.

Как отмечается в материале, IBU потребовал у Союза биатлонистов России документы по семи случаям нарушения антидопинговых правил, которые расследуются в настоящее время.

Кроме того, представители IBU приняли решение автоматически включить всех спортсменов Союза биатлонистов России, выступающих в международных соревнованиях, в единый пул тестирования IBU.

Ранее сообщалось, что по материалам независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном были отстранены от соревнований россиянки Яна Романова и Ольга Вилухина, в отношении еще 29 россиян заведены дисциплинарные дела. На основании представленных данных Международный союз биатлонистов начал разбирательство как в отношении Союза биатлонистов России, так и в отношении упомянутых в докладе спортсменов, чьи личности не разглашаются и были зашифрованы. Также IBU обратился к Международному олимпийскому комитету с просьбой перепроверить допинг-пробы всех действующих биатлонистов, принимавших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, сообщает «Интерфакс».

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