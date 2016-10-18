Проведение специальной сессии СПЧ ООН по Алеппо поддержали 33 государства

Италия, Германия, Франция, Турция, США, Катар, Саудовская Аравия и другие страны поддержали проведение специальной сессии Совета по правам человека ООН в связи с ситуацией в сирийском Алеппо. Такое заявление сделал пресс-секретарь СПЧ ООН Роландо Гомез.

- Спецсессия проводится по официальному запросу Великобритании от имени группы государств, в которые входят Германия, Франция, Италия, Иордания, Кувейт, Марокко, Катар, Саудовская Аравия, Турция и США. Она была поддержана 33 государствами, — цитирует Гомеза РИА «Новости».

Официальный представитель СПЧ подчеркнул, что специальная сессия созывается «после недавнего ухудшения ситуации с правами человека в Алеппо и неспособности режима Асада и его союзников выполнить свои обязательства в области прав человека».

По словам Гомеза, предложение о созыве сессии СПЧ ООН по Алеппо поддержали 16 стран-членов СПЧ, а также 17 стран-наблюдателей в Совете — Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Норвегия, Румыния, Испания, Швеция и Турция.

Ранее сообщалось, что российская сторона призвала проголосовать против проекта резолюции СПЧ ООН по Алеппо, так как она «совершенно неуместна» в свете введения Россией гуманитарных пауз в Алеппо и нацелена «исключительно на выгораживание террористов».

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