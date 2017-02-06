На проведение ЧМ-2018 в России подкинули еще 19 млрд рублей

В декабре минувшего года СМИ сообщали о дефиците средств на подготовку к приему мундиаля, в частности, на реконструкцию и строительство федеральных объектов в аэропорту Шереметьево на общую сумму в 19 млрд руб. Постановление правительства от 31 января корректирует эту ситуацию.

Изменения в документ «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» предусматривают расходы в размере 638,8 млрд руб. Это на 19 млрд руб. больше, чем в предыдущей версии постановления, пишет РБК.

В постановлении указано, что в программу подготовки к турниру включен, в частности, капитальный ремонт учебно-тренировочного центра «Новогорск» в подмосковных Химках. Также один из разделов документа дополнен пунктом о «компенсации затрат бюджету Самарской области, понесенных на осуществление сноса недвижимого имущества, демонтажа движимого имущества».