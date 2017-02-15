МТС «протянула» мобильную связь в тоннели столичной подземки
Голосовая связь и мобильный интернет 3G от одного из участников ведущей «тройки» операторов стали доступны пассажирам московской подземки - МТС установил в вагонах метро фемтосоты – сотовые ретрансляторы, сообщил представитель компании.
По словам директора МТС в Московском регионе Игоря Егорова, фемтосоты установлены почти в 4 тыс. вагонов на всех линиях метрополитена, сообщает «Интерфакс». На Кольцевой, Таганско-Краснопресненской и Сокольнической линиях метро оператор связи проложил щелевой кабель раньше.
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